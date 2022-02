Woning in Deurne licht beschadigd bij ontploffing

Bij een ontploffing in de Van Dornestraat in Deurne is donderdagnacht een woning licht beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er precies ontploft is.

Het incident vond iets na 2 uur plaats in de Van Dornestraat, een straat in de buurt van het Sportpaleis. Brandweer Zone Antwerpen en de Antwerpse politie kwamen snel ter plaatse. Er werd een kleine perimeter ingesteld voor verder onderzoek.

‘De ontploffing veroorzaakte lichte schade. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de context en de omstandigheden wordt verder gevoerd’, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het is nog niet duidelijk of er een explosief is gegooid naar de woning of onbekenden bijvoorbeeld (zwaar) vuurwerk hebben afgestoken. Of het gaat om een kwajongensstreek of er een eventuele link is met het drugsmilieu, wordt verder onderzocht.