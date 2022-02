Het wordt donderdag overwegend zwaarbewolkt en grijs met af en toe lichte regen. In het westen zijn er in de namiddag waarschijnlijk enkele opklaringen in de namiddag.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind waait matig, soms vrij krachtig aan zee. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en volgende nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt tot betrokken met nog steeds kans op wat lichte regen of motregen. De kans daarop is het grootst in Hoog-België, terwijl in het noordwesten mogelijk enkele opklaringen verschijnen. De minima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 7 graden in Vlaanderen. De wind waait matig.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt en trekt tegen de middag een koudefront vanaf de kust het land in met regen. Dat gaat gepaard met veel wind en wordt in de loop van de namiddag gevolgd door brede opklaringen over het westen. Tegen de avond neemt de neerslag een winters karakter aan op de Hoge Venen. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden in Hoog- België en rond 9 of 10 graden in Laag- en Midden-België. De wind wordt vrij krachtig tot soms krachtig.

Zaterdag blijft het droog en begint de dag vrij koud met op meerdere plaatsen vorst aan de grond. Later overdag wisselen wolken en mooie opklaringen elkaar af. In de Ardennen zijn er doorgaans meer wolken. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in de Hoge Ardennen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan zee overwegend vrij krachtig.

Zondag wordt het winderig en zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen of buien. Het is zacht bij maxima die pas tegen de avond bereikt worden en liggen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen en 10 à 11 graden in het westen van het land. Er waait een vrij krachtige wind met rukwinden van 50 tot 70 km/u, aan zee zelfs tot 70 à 80 km/u.

Maandag is er doorgaans veel bewolking en vooral in het zuidoosten van het land kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt zeer zacht bij maxima van 7 of 8 graden op de Ardense toppen tot een lokale 12 graden in het noordwesten. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig.

Dinsdag en woensdag lijkt het vrijwel droog te blijven met veel bewolking en in de loop van de dag mogelijk enkele schuchtere opklaringen. Het is nog steeds zeer zacht met maxima van 7 tot 11 graden. De wind waait overwegend matig.