Noord-Ierse landbouwminister wil controles aan grens met Groot-Brittannië vannacht stopzetten

Edwin Poots, de Noord-Ierse minister van Landbouw, wil dat de controles op landbouwproducten tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk om middernacht ophouden. De eenzijdige actie zou het Noord-Ierlandprotocol uit het brexitakkoord fnuiken, al is hij zelf overtuigd van niet.

Poots, lid van de DUP – de Democratische Unionistische Partij- is de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk beu. Hij wil de controles op landbouwproducten dan ook zo snel mogelijk stopzetten. Volgens het Noord-Ierland Protocol uit het brexitakkoord was het nochtans de afspraak om die controles daar uit te voeren. Producten die de Europese interne markt binnenkomen, moeten van Brussel gecontroleerd worden. Poots meent dat hij juridisch wel in zijn schoenen staat. Daarvoor trommelde hij een leger advocaten op. Het is nog niet duidelijk of de douaniers zullen ingaan op de eisen van de landbouwminister. Mocht dat het geval zijn, bezorgt dat Londen en Brussel alvast een pak kopzorgen.

In mei trekken de Noord-Ieren naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Poots’ DUP -die Noord-Ierland als onlosmakelijk deel van het Verenigd Koninkrijk ziet- moet het er opnemen tegen concurrent Sinn Fein. Die partij vindt dan weer dat Noord-Ierland nauwer aansluit bij Ierland. Die laatste partij noemt de zet van de minister ‘een onwettige stunt’ in tijden van verkiezingskoorts.

Goede Vrijdagakkoorden

De DUP steunde de vorige Britse regering met de Conservatieven van Boris Johnson. Na brexit-tumult en nieuwe verkiezingen, werden de Conservatieven groot genoeg om alleen te regeren. Het brexit-akkoord die de Conservatieven zonder ruggensteun van de DUP uit de brand sleepten, valt bij de DUP moeilijk te verteren. Door het akkoord kwamen er -tegen de wil van de DUP in- wel grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De grenskwestie is gedurende de brexitonderhandelingen steeds moeilijk (geweest). Tussen Noord-Ierland en Ierland mogen volgens de Goedevrijdagakkoorden geen grenscontroles komen. Dat akkoord maakte in 1998 een einde aan decennialang geweld tussen pro-Ierse en pro-Britse groepen.