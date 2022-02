Aanklacht studente UGent wordt al twee jaar onderzocht

Een assistent van de UGent beloofde een studente (21) examenvragen in ruil voor seks. Hoewel het slachtoffer het grensoverschrijdend gedrag meldde aan de UGent is er twee jaar na de feiten nog steeds geen sanctie uitgesproken.

‘How would you pay for that kind of information? Let me tell you, my price isn’t ­cheap.’ Dat bericht kreeg de studente informatica in januari 2020 van een assistent van de UGent. Hij bood haar aan examenvragen te stelen, maar wilde iets in ruil. ‘In mijn ogen betekende dat zoveel als: examenvragen in ruil voor seks’, vertelt de studente aan De Morgen. ‘Hij had me opgemerkt tijdens een examen en had een foto van mij genomen, die hij me doorstuurde.’

De geviseerde studente meldde het incident aan een vertrouwenspersoon van de UGent en er werd een tuchtprocedure in gang gezet. Twee jaar na de feiten heeft de bevoegde commissie nog steeds geen advies gegeven. ‘Dat is zeer betreurenswaardig en er is bij de commissie op aangedrongen snel werk te maken van een advies. Nadien velt de vicerector een oordeel. Sancties variëren van een verwittigen tot onmiddellijk ontslag’, zegt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de UGent.

Rector Rik Van de Walle zit erg verveeld met de zaak: ‘Het is absoluut zo dat de meldster onredelijk lang heeft moeten wachten op antwoorden op haar terechte vragen. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden. We hebben aan de UGent daarvoor al belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet.’