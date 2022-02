Twintigste bekerfinale wenkt voor Club Brugge na hold-up in Gent

Goed nieuws voor AA Gent: de bekerfinale is nog binnen bereik. Het slechte nieuws: het moet dan minstens één keer scoren in Brugge. En als je ziet hoe het woensdag kans na kans verkwanselde en naliet om Club uit te tellen… Blauw-zwart pleegde dankzij Mignolet en De Ketelaere een hold-up (0-1), maar eigenlijk gaven de Buffalo’s zelf de buit mee. Vriendelijke jongens.

Vijf maanden na de 6-1 was alles anders bij Club Brugge. Andere trainer, andere spits, drie andere centrale verdedigers. Genoeg om niet meer aan die gruwelijke namiddag in de Ghelamco Arena terug te denken. Toch leken de spelers AA Gent weer een handje te willen helpen. Er was gevaarlijk balverlies van Vanaken, dat niet afgestraft werd door Lemajic. Er was geknoei van Sobol, waarna Samoise hem de bal afsnoepte maar dan aflegde in plaats van zelf te trappen. En er was een slechte interventie van Nsoki, die de eerste save van Mignolet – op het schot van Hjulsager – inluidde. Tot doelpunten leidde het gelukkig voor Club dus niet. Lemajic kopte na acht minuten wel al binnen, maar Verboomen keurde de goal af voor een fout op Mitrovic. Dan scoorde de bekritiseerde Kroaat eindelijk voor het eerst sinds september, gaat het feest niet door. Maar dat hij niet protesteerde, zei genoeg.

Toch ook een keer de bezoekers die iets creëerden. De Ketelaere, opnieuw in de spits, zette zich knap door en vond Vormer, die met z’n linker uithaalde. De aanvoerder kwam heel dicht bij de 0-1, maar zag zijn knal via de onderkant van de lat terug het veld inkomen. Dost kon er niet van profiteren. Na een goeie wedstrijd in Kortrijk mocht het ietsje meer zijn, maar dat was het qua kansen voor de bezoekers. Bolat – gewoon in Gent gebleven of had u iets anders verwacht? – werd voor rust niet meer op de proef gesteld. Mignolet daarentegen moest toch nog een paar keer uitkijken. Maar Kums leverde een te slappe poging af, Okumu knikte een corner naast en de scherpe vrijschop van Hjulsager zoefde net naast.

Opvallende wissel

Opvallend momentje na 33 minuten. Mitrovic, die de geschorste Mechele verving en geel had gekregen voor een charge op Hjulsager, werd door Alfred Schreuder al naar de kant gehaald. Van een blessure leek geen sprake, maar misnoegd oogde Mitrovic allerminst. Hij gaf de coach een handje en zette zich op de bank. Het was nu aan deadline day aanwinst Odoi, die dit seizoen titularis was bij Fulham en dus matchritme genoeg heeft. Het duurde echter niet lang of ook hij liep tegen een gele kaart aan, na een weliswaar onschuldig duel met Tissoudali, die eveneens op de bon ging. Minder onschuldig was echter het feit dat Odoi voordien al in de grote backlijn aan Tissoudali was gaan hangen. Toch maar opletten. In zijn eerste competitiematch voor Anderlecht – intussen elf jaar geleden – werd hij al uitgesloten. Voorlopig nog niks aan de hand, ook niet voor zijn ploeg. We gingen rusten met 0-0.

Schreuder greep wel (opnieuw) in. Zijn twee landgenoten Vormer en Dost maakten verrassend plaats voor Sandra en Skov Olsen, een tweede debutant, eentje van 6 miljoen. Mata wisselde dan weer van positie met Odoi, die rechtsback ging spelen, maar een schokeffect bleef uit. De tweede helft was amper begonnen of de bal ging al op de stip, na hands van Hendry en een interventie van de VAR. De thuissupporters waren al aan het juichen, maar misschien hadden ze beter gewacht tot De Sart had getrapt. Mignolet kon diens strafschop namelijk vrij makkelijk stoppen en ontpopte zich net als tegen Union nog eens tot redder-in-nood. Vierde poging en tweede misser vanaf de stip dit seizoen voor de middenvelder van Gent.

Fluitconcert

Als u wil weten waarom de Buffalo’s al vijf duels op rij niet konden winnen en achterop hinken voor de Champions’ play-offs: dát is dus de reden. Een gebrek aan efficiëntie. En het ging maar door. Tissoudali, terug van de Afrika Cup en alweer een gesel, werd alleen voor doel gezet door Hjulsager maar trapte op de lat. De bal belandde echter perfect voor de voeten van Lemajic, maar u kunt intussen wellicht raden wat er gebeurde. Hij joeg de wenkende kans – nog eenvoudiger dan een elfmeter wat ons betreft – hoog over. Een fluitconcert was zijn deel, de fans hadden het nu echt wel gehad. Toen De Sart ook nog eens de paal op zijn weg vond, greep ook Hein Vanhaezebrouck zich voor de zoveelste keer naar de haren.

Het kan echter altijd nóg erger. Als de tegenstander bij de eerste de beste kans wél de weg naar de netten vindt. Na matig verdedigen van Hanche-Olsen nam De Ketelaere een afvallende bal overhoeks op de slof en het was bingo. Twee jaar geleden zette de youngster met z’n allereerste profgoal Club al eens op weg naar de finale, wie weet nu opnieuw. Al was er behalve een terugmatch ook nog een dik half uur te spelen. En toen Hendry plots een tweede geel kreeg na een elleboog in Hjulsagers nek, werd de opdracht weer moeilijker.

Nu ja, dat dachten we. Ondanks het mannetje meer, en ondanks de inbreng van Odjidja en Depoitre, viel de thuisploeg toch wat stil en uiteindelijk bleef het gewoon 0-1. Gent maakt nog altijd kans op een bekerfinale, maar dan zal het in Brugge minstens één keer moeten scoren en twee als het geen verlengingen wil. Wie voelt zich geroepen? Een twintigste finale voor blauw-zwart lijkt veel dichterbij.