‘Niets gaat over’: geen Kleenex-reportage over busramp Sierre, maar een ode aan het leven

‘Koester je herinneringen’. Het is bijna een boutade geworden, iets wat je meegeeft bij een overlijden als alternatief voor het wat hol geworden ‘Innige deelneming’. Wat dat echt wil zeggen, dat koesteren van herinneringen, dat zagen we in ‘Niets gaat over’, de docureeks naar aanleiding van de tiende verjaardag van de tragische busramp in Sierre.