Oussama Atar vroeg losgeld voor gegijzelde Franse journalisten

Oussama Atar, het brein achter de aanslagen van Parijs en Brussel, onderhandelde in 2014 met de Franse overheid over losgeld voor gegijzelde Fransen.

Op het proces over de aanslagen in Parijs staat de Belg Oussama Atar terecht als het vermoedelijke brein. Atar wordt bij verstek berecht, omdat hij meer dan waarschijnlijk eind 2017 om het leven is gekomen bij een aanval door een Amerikaanse drone.

Maar Atar is niet alleen de vermoedelijke organisator van de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij zou ook één van de IS-kopstukken zijn die in 2014 met de Franse overheid onderhandelden over de vrijlating van vier door IS gegijzelde Franse journalisten. Dat schrijft de nieuwssite Mediapart op basis van gesprekken die de Amerikaanse inlichtingendiensten de voorbije jaren hadden met twee IS-gedetineerden.

Destijds bespeelde de terreurbeweging de publieke opinie door in Syrië gruwelijke filmpjes te verspreiden van executies van gijzelaars, onder wie de Amerikaan James Foley.

Een hoofdrol in die filmpjes was telkens weggelegd voor vier Britse IS’ers met een Londens accent die al snel de bijnaam ‘The Beatles’ kregen. De beruchtste van hen, Jihadi John, is intussen dood. Een andere zit in een Turkse cel, en Alexanda Kotey en El Chafee el-Sheikh zitten in de VS in de cel. Het is daar dat ze volgens Mediapart aan de inlichtingendiensten hebben verteld hoe ze in 2014 onderhandelden met de Franse overheid over de vrijlating van vier gegijzelde Franse journalisten, onder wie Nicolas Henin, die later een boek schreef over zijn wedervaren.

Volgens de twee ‘Beatles’ was een van de kopstukken bij de onderhandelingen een zekere Abou Ahmed al-Iraki, die ze tijdens die ondervragingen op foto herkenden als Atar. Volgens El Sheikh was Atar de man van IS die de opdracht had om buiten het Kalifaat aanslagen te organiseren. Kotey herinnerde zich nog hoe Atar met veel aandacht de berichten over de aanslagen in Brussel had gevolgd. Het maakt de aanwijzingen dat Atar inderdaad het brein is achter de aanslagen van Parijs en Brussel alleen maar sterker.

Overigens heeft Frankrijk nooit officieel toegegeven dat er betaald werd voor de vrijlating van de Franse gijzelaars. Officieus werden bedragen tussen twee en dertien miljoen euro genoemd.