De Koningshavenbrug in de Nederlandse havenstad Rotterdam wordt komende zomer tijdelijk uit elkaar gehaald voor de doorvaart van een megajacht van Jeff Bezos.

De in 1927 opengestelde Koningshavenbrug in Rotterdam, bij de bevolking beter bekend als ‘De Hef’, kent een woelige levensloop. De Hef doorstond in 1940 het bombardement op Rotterdam en werd vroeg in ...