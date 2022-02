Biden stuurt 3.000 extra troepen naar Oost-Europa

De Amerikaanse president Joe Biden gaat de puzzel van zijn militairen in Europa herleggen. Bepaalde troepen die er al waren, schuiven op naar het Oosten. Zo zullen verschillende troepen vanuit Duitsland richting Roemenië trekken. Elders komen er dan nieuwe troepen vanuit de VS.

Volgens The Washington Post zijn de nieuwe troepen ‘in de hoogste staat van paraatheid’ om Amerikaanse beloftes te vervullen. Op Europese bodem stonden al 8.500 Amerikaanse troepen in die hoogste fase van alertheid. De secretaris-generaal van de transatlantische defensieorganisatie Navo, Jens Stoltenberg, bedankte president Biden intussen voor de extra militaire steun.

In eenzelfde statement beloven de VS dat de troepen niet zullen dienen om in Oekraïne te vechten. The New York Times meldt dat het om zo’n 3.000 nieuwe manschappen zou gaan. 2.000 van hen zouden naar Polen en Duitsland trekken, 1.000 zouden rechtstreeks naar Roemenië gaan, weet NBC News.

Eisen onbespreekbaar

Die hertekening is het gevolg van toenemende spanningen in de Oekraïnecrisis. Rusland heeft twee veiligheidseisen op tafel gelegd: Oekraïne mag geen Navo-lid worden en Navo moet zich gedeisd houden nabij de Russische grens. Voor de Navo, met de VS op kop, zijn die eisen niet bespreekbaar.

Hoewel alle partijen nog menen open te staan voor dialoog en diplomatie, gaat troepenopbouw nog steeds verder. Ook België heeft al manschappen beloofd. Aan de grens Rusland-Oekraïne zouden zo’n 100.000 Russische troepen paraat staan. Biden waarschuwt openlijk voor ernstige gevolgen als het tot een inval komt.