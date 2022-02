Nieuw capaciteitstarief elektriciteit is ‘no pasaran’ voor Demir

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verwerpt de manier waarop een deel van de elektriciteitsfactuur herberekend zou worden, omdat die kleine gezinnen bestraft en grootgebruikers beloont. ‘We gaan bijsturen.’

In principe vanaf juli zou een deel van de stroomfactuur, het zogenaamde capaciteitstarief, op een andere manier berekend worden. In plaats van het totale verbruik zal dat grotendeels op basis van piekverbruik berekend worden, wat gebruikers moet aanmoedigen om niet te veel elektriciteit tegelijkertijd te gebruiken en het net niet te overbelasten.

Een studie van de UGent over die maatregel van de Vlaamse energieregulator (Vreg) toont aan dat in de praktijk daardoor huishoudens met een laag verbruik tussen 75 en 100 euro meer zullen moeten betalen dan vandaag, terwijl grootgebruikers net meer dan 100 euro per jaar zouden besparen.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil het vernieuwde tarief daarom uitstellen. ‘De slachtoffers van het capaciteitstarief zijn de kleinere huishoudens en mensen die minder verbruiken’, zei ze vanmiddag in het Vlaams Parlement. ‘Dat is onbegrijpelijk.’

In principe beslist de Vreg autonoom over de tariefstructuur, maar Demir wil druk zetten. De raad van bestuur van de regulator is politiek samengesteld. ‘Ik ben voorstander om de druk te verhogen op de regulator en te zeggen: dit is een no go, dit is no pasaran, zoals het nu is. We gaan dat even uitstellen. De situatie is heel ernstig op dit moment, we gaan geen gekke dingen doen. We gaan bijsturen en aanpassen waar het nodig is.’

Er loopt nog een studie van de Vreg en netbeheerder Fluvius naar wat het nieuwe voorgestelde capaciteitstarief zou eisen qua versterking van het elektriciteitsnet. ‘Met alle puzzelstukken in de hand, zullen we kijken wat we moeten doen’, aldus Demir. ‘Het op deze manier invullen is niet passend.’