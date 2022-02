Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zijn start niet gemist. Hij was meteen de snelste in de openingsrit van de Ronde van Valencia na een fenomenale aanval op de slotklim.

In zijn eerste koers van het jaar pakte onze 22-jarige landgenoot uit met een stevige demarrage bergop in het slot van de wedstrijd, over 166 kilometer van Les Alqueries naar Torralba del Pinar. Zo haalde hij het van de Russen Aleksandr Vlasov en Pavel Siviakov.

