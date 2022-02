Maar liefst 27 kilogram. Zo veel weegt de klomp walviskots die werd gevonden op een strand in Thailand. Begin januari ging de 43-jarige Isdarit Baodaeng vuil rapen op het strand in de kuststad Songkhla, toen hij plots op iets merkwaardigs had getrapt. Al snel besefte hij dat het om iets zeer waardevols ging.