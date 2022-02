Nederlandse zangeressen delen open brief: ‘Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen’

Bijna 30 Nederlandse zangeressen, onder wie Aafke Romeijn en The voice-jurylid Glennis Grace, hebben een open brief ondertekend waarin ze het grensoverschrijdend gedrag binnen hun sector aankaarten. De brief werd gepubliceerd door 3voor12, het muziekplatform van de openbare omroep.

‘Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen. Over de producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je achttien was. De collega-artiest die zijn hand op je bil legde. De radioproducer die ongepaste opmerkingen maakte. Of de talentenjachtcoach die ineens achter je aanzat.’

In een open brief, die de openbare omroep 3voor12 publiceerde, stellen bijna 30 Nederlandse zangeressen het grensoverschrijdende gedrag binnen hun sector aan de kaak. Ze doen dat in navolging van het schandaal dat losbrak na de documentaire over seksueel misbruik achter de schermen van talentenjacht The voice. ‘Je eerste grote kans voelt meteen als je enige grote kans’, schrijven ze. Voor te veel vrouwen volgen daarna momenten van desillusie, waarbij ‘aardige en coole gasten’ weinig betrouwbaar blijken te zijn, klinkt het.

The voice-jurylid Glennis Grace ondertekende de brief. Foto: foto: Anneke Janssen

De vrouwen kaarten ook de moeilijkheid aan om iemand aan te spreken over fout gedrag. Ze schrijven dat ze leren om incidenten te minimaliseren en weg te lachen, ‘anders overleef je niet in dit wereldje waar je op veel momenten de enige vrouw in de kamer bent’. Bovendien zijn ze zich ervan bewust dat imago alles is in de entertainmentsector. Wie haar mond opendoet tegen de pers, zal steeds opnieuw gevraagd worden naar incidenten. ‘En voor je het weet ben je “die zangeres die ooit is misbruikt”, of, nog erger: “die zure feminist”.’ Daar komt nog bij dat je verhaal makkelijk in twijfel getrokken zal worden.

Maatregelen

De zangeressen stellen een aantal maatregelen voor die een veiligere werkomgeving moeten creëren. Zo is er nood aan een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sector waar alle informatie verzameld kan worden en waar er vervolgens ook tot actie overgegaan kan worden: ‘zoals naar iemands label of publisher stappen wanneer er meerdere klachten zijn over ongepaste opmerkingen, zodat iemand daarop aangesproken kan worden’.

Daarnaast vragen ze om ‘getrainde en bevoegde onafhankelijke vertrouwenspersonen’ bij labels en publishers. Die spelers moeten ook voor omkadering zorgen bij beginnende zangeressen, zodat ze weten wat ze moeten doen wanneer er zich bepaalde situaties voor zouden doen en bij wie ze dan terecht kunnen. Aan mannen binnen de industrie moeten er trainingen worden gegeven over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Waarschijnlijk zal dit het probleem alsnog niet oplossen, maar het is in elk geval een begin.’

De brief werd ondertekend door Aafke Romeijn, Amber Delil, Aysha de Groot (Meis), Celine Cairo, Charlotte Wessels, Claudia de Breij, Danique Ruby, Danique van der Vlugt (KUZKO, Dragonfruit), Diede Claesen, Esmée Denters, Glennis Grace, Hadewych Minis, Jantine Heij, Jeanne Rouwendaal (WIES), Johanneke Kranendonk (Jo Marches), Judith Rijsenbrij (PuntJudith), Judy Blank, Kirsten Berkx (Lady Dandelion), Lakshmi Swami Persaud, Laura Brook, Laura Jansen, Linde Schöne, Melissa Lopes, Renée Rijpstra (GINGE), Renée Wijnhoven (Clean Pete), Rita Zipora, Roos Blufpand, Roufaida Aboutaleb, en Sophia Schutte.

