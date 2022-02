Artiesten haken nu al af voor festivalzomer

Ook al lijkt de festivalzomer nog ver weg, de twijfels bij artiesten borrelen op. Lionel Richie en Aerosmith lieten deze week weten dat ze niet in Europa zullen passeren. De aanhoudende onzekerheid rond corona is de boosdoener.

Voor de eerste keer in drie jaar tijd bereiden organisatoren zich voor op een complete festivalzomer. Toch zijn er enkele artiesten die nu al de handdoek in de ring gooien. De zomer komt voor hen nog met te veel onzekerheden.

Lionel Richie - Lokerse Feesten

Lionel Richie kondigde gisteren aan dat hij zijn Europese tour van komende zomer annuleert. De zanger passeert dus op 5 augustus niet in ons land voor de Lokerse Feesten. Hij maakt zich zorgen over de nieuwe coronavarianten en wil de veiligheid kunnen garanderen. ‘Het belangrijkste voor mij is de gezondheid van mijn fans, band en crew. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en dat we snel opnieuw veilig kunnen samenkomen’, laat hij weten in een tweet.

As Covid and its variants continue to impact the world, I have decided to hold off on my European tour this summer. The most important thing to me is the health of my fans, band and crew. (1/2) — Lionel Richie (@LionelRichie) February 1, 2022

Aerosmith - Graspop

Ook Aerosmith liet eerder deze week weten dit jaar niet Europees te toeren. Corona is eveneens de boosdoener. ‘De onzekerheid rond reisbeperkingen en de aanwezigheid van coronarestricties maken het voor ons niet mogelijk om door te gaan met onze zomershows in de regio’, laat de band weten in een statement. Aerosmith werd op 19 juni op het podium van Graspop verwacht. De groep Sabaton zal optreden als vervanger. Die cancelde eerder de Europese tour in maart en april door de coronacrisis.

It is with deep regret we must announce that our European Tour, scheduled to take place in June and July 2022, has been cancelled. pic.twitter.com/OIu7aPknl4 — Aerosmith (@Aerosmith) January 31, 2022

The Streets, Faith No More & Queens of The Stone Age - Rock Werchter

De line-up van Rock Werchter kreeg ook al enkele klappen. Zo liet Mike Skinner, zanger van The Streets, weten dat ze alle optredens in 2022 annuleren. ‘Het is niet eerlijk om geld voor tickets te blijven aannemen, wetende dat door één geval van covid de hele zaak moet stoppen’, laat Skinner weten op Instagram.

Ook Faith No more zal niet op Werchter verschijnen. Leadzanger Mike Patton gaf aan dat hij kampt met mentale problemen, die zijn verergerd door de aanhoudende coronacrisis. ‘Ik kan niet geven wat ik wil geven, en spelen voor minder dan 100 procent is geen optie voor ons’, aldus Patton.

Queens of The Stone Age annuleerde ook hun concert op Rock Werchter, al ging dat over een aanpassing in hun tourschema en niet over de coronacrisis.

De annulaties roepen vragen op over de festivalzomer. Viroloog Marc Van Ranst zei twee weken geleden in De afspraak dat we ons over Rock Werchter geen zorgen hoeven te maken: ‘Ik zie momenteel niet in waarom we het niet zouden doen. Het zal met enige voorzichtigheid en maatregelen zijn, maar al die dingen komen terug, allemaal.’