Whoopi Goldberg geschorst: twee weken bezinning na uitspraken over Holocaust

De Amerikaanse zender ABC heeft actrice Whoopi Goldberg voor veertien dagen geschorst vanwege haar omstreden uitspraken over de Holocaust. Goldberg zal twee weken niet te zien zijn in The view, de talkshow waarvan ze medepresentatrice is.

Maandag verklaarde presentatrice en actrice Whoopi Goldberg tijdens een aflevering van talkshow The view dat de Holocaust ‘niet ging over ras’, maar wel over ‘de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens’. Verschillende kijkers en medewerkers binnen televisiezender ABC reageerden gechoqueerd op die uitspraken.

‘De Holocaust draaide rond het nazistische systeem dat uit was op de vernietiging van het Joodse volk, die de nazi’s als een inferieur ras beschouwden’, schreef Jonathan Greenblatt, de ceo van de Anti-Defamation League verontwaardigd. Zijn organisatie bestrijdt antisemitisme wereldwijd.

Whoopi Goldberg aarzelde niet met excuses. Dezelfde dag nog plaatste ze op Twitter een bericht om haar uitspraken terug te nemen. ‘Ik had moeten zeggen dat het om beide gaat’, schreef ze. Ze schaarde zich achter Greenblatts woorden. ‘Het Joodse volk over de hele wereld kan onvoorwaardelijk op mijn steun rekenen’, besloot ze. Ze herhaalde die excuses een dag later ook nog eens op het televisiescherm.

Voor ABC voldeed het niet. Kim Godwin, de voorzitter van ABC, besliste om over te gaan tot een schorsing. ‘Met onmiddellijke ingang schors ik Whoopi Goldberg voor veertien dagen na haar onverstandige en schadelijke opmerkingen’, zo staat in een mededeling die de zender via Twitter heeft verspreid. Whoopi mag zich de komende twee weken bezinnen, schrijft de voorzitter nog.

Goldberg deed de omstreden uitspraak tijdens een discussie over de verbanning van graphic novel Maus in enkele scholen in het Zuiden van de VS. In The View, een vaste televisieafspraak vlak voor het middaguur,bespreken vier of vijf vrouwen met een uiteenlopende achtergrond samen met enkele gasten de actualiteit. Dat levert wel vaker forse uitspraken op. In 2018 moest presentatrice Joy Behar nog haar excuses aanbieden aan vicepresident Mike Pence, nadat ze de draak had gestoken met zijn Christelijke geloof. De talkshow is het ‘daytime’ vlaggenschip van ABC. Het won al 31 keer de Daytime Emmy Award. Whoopi Goldberg is er al sinds 2007 presentatrice.