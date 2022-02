Regering wil controle op gokken (iets) strenger maken

Gokbedrijven mogen geen bonussen aanbieden, sommige automaten worden verboden en gokken in krantenwinkels kan enkel met een eID. Maar over een leeftijdslimiet en het inperken van gokreclame lijkt een akkoord ver weg.

Na de recent controverse over de verkoop van 175 krantenwinkels door Bpost aan het gokbedrijf Golden Palace, ligt het controversiële dossier van de goksector plots bovenaan in de schuif van de regering. In de kamercommissie Financiën werd vandaag een wetsvoorstel van Groen-parlementslid Stefaan van Hecke besproken om wet op de kansspelen grondig te hervormen. Uit de debatten bleek dat de regeringspartijen het inmiddels al eens zijn geworden over een eerste reeks wetsaanpassingen, maar meer ook niet. Over belangrijke zaken als de invoering van een globale leeftijdslimiet vanaf 21 jaar en de inperking van gokreclame en sponsoring, lijkt een akkoord nog ver weg.

Leeftijdscontrole via eID

Waar de regeringspartijen het wel over eens zijn is de invoering van een limiet op de zogeheten 3.3-automaten. Omdat die gokautomaten symbolen van kaarten en dobbelstenen gebruiken, ontsnappen ze vandaag aan elke controle en duiken ze overal op, inclusief in tankstations, winkelcentra en zelfs jeugdhuizen. De regeringspartijen willen daar paal en perk aan stellen: alle 3.3-automaten worden verboden.

• Analyse: iedereen in de greep van de gulzige gokindustrie

Maar de belangrijkste maatregel is wellicht de strengere identiteitscontrole op het gebruik van gokautomaten in krantenwinkels en op renbanen. Je zal een eID nodig hebben om toegang te krijgen tot zo’n automaat, zodat minderjarigen en gokverslaafden die op de zwarte lijst staan daar niet meer kunnen gokken. ‘Vandaag kan je in krantenwinkels tot 200 euro per dag of 6.000 euro per maand inzetten op weddenschappen, zonder controle. Dat wordt verleden tijd’, aldus Van Hecke.

Geen algemene leeftijdslimiet op 21

Daarnaast komt er ook een verbod op het aanbieden door gokbedrijven van geschenken en bonussen (die mensen aanmoedigen om zich te registreren of te blijven gokken) en wordt het straks ook verboden om verschillende vergunningen te combineren op één website. Wie bijvoorbeeld op een website voor weddenschappen zit, zal niet zomaar kunnen doorklikken naar een website met casinospelen.

Maar in de kamercommissie was er veel kritiek over de vaststelling dat de invoering van een algemene leeftijdslimiet voor gokken vanaf 21 jaar, zoals oorspronkelijk voorzien in het wetsvoorstel van Groen, onverwacht was afgezwakt. In sommige gevallen zou gokken ook in de toekomst nog kunnen vanaf 18 jaar. ‘We hebben daar binnen de regering geen akkoord kunnen over vinden. Maar dat is geen stap terug, het is geen versoepeling. De situatie zoals de vandaag bestaat wordt gewoon bevroren’, reageerde Van Hecke nuchter.

MR ligt dwars

En ook over het inperken van de gokreclame en de sponsoring door gokbedrijven - waarover minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) vorige week witte rook beloofde voor eind 2022 (DS 28 januari) - lijkt een akkoord binnen de regering nog ver weg. ‘Het wetsvoorstel van Groen stelt een algemeen verbod voor op gokreclame en sponsoring. Dat is voor ons onaanvaardbaar. En nog minder een algemeen verbod op sponsoring’, trok onder meer Philippe Pivin (MR) een duidelijke lijn in het zand.

‘De discussie over de inperking van de gokreclame moet nog beginnen. Mogelijk komen daar nog amendementen uit. Ik kan nog niet aangeven waartoe die discussie binnen de meerderheid zal leiden’, sprak Van Hecke zijn hoop uit om de komende weken en maanden ook daarover binnen de meerderheid nog een politiek compromis te kunnen bereiken.