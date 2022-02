Beslissing over boosters bij min 18-jarigen opnieuw uitgesteld

De ministers van Volksgezondheid vragen opnieuw een advies in verband met boosterprikken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De commissie Patiëntenrechten zal zich tegen vrijdag over de procedure van geïnformeerde toestemming buigen. Mogelijk zal Vlaanderen zelf een beslissing moeten nemen. Dat bleek woensdag uit de Interministeriële Conferentie van de ministers van Volksgezondheid.

Wie jonger is dan achttien jaar en binnenkort hoopt te gaan skiën in Oostenrijk of Italië, zit in een lastig parket. Die Europese landen vereisen namelijk een recente vaccinatie om het land binnen te komen, maar de meeste jongeren werden in de zomer ingeënt. Een boosterprik kunnen zij in België nog niet krijgen. De kwestie zet vraagtekens bij de krokusvakantie die op 26 februari start. Traditioneel vertrekken dan heel wat gezinnen op skivakantie.

De ministers van Volksgezondheid kunnen woensdag nog geen uitsluitsel bieden. Zij hebben aan de commissie Patiëntenrechten een bijkomend advies gevraagd. Tegen vrijdag moet die commissie zich buigen over de procedure van geïnformeerde toestemming. De personen die de boosterprik krijgen, moeten voldoende weten wat die inhoudt. Het gaat namelijk om een toediening die afwijkt van wat op de bijsluiter van het vaccin staat, een zogenaamd ‘off-label gebruik’.

Volgens onze informatie zal na dat advies een nieuwe Interministeriële Conferentie (IMC) georganiseerd worden. Als er dan geen overeenkomst gevonden wordt tussen de verschillende gezondheidsministers, zal Vlaanderen autonoom een beslissing nemen. Allicht wordt de boosterprik dan aangeboden vanaf 12 jaar.

Afwijkend beslissingsproces

Het is een ongewone gang van zaken voor onze ministers. Eerder wachtte het IMC veiligheidshalve de officiële aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) af, maar die laat nog tot eind februari op zich wachten en beperkt zich mogelijk maar tot 16- en 17-jarigen.

Ook het spoedadvies dat van de Hoge Gezondheidsraad gevraagd werd, kon geen soelaas bieden. De HGR oordeelde dat het voordeel van boosters bij jongeren nog niet voldoende wetenschappelijk gestaafd is. Ze schoven de hete aardappel door naar de Taskforce vaccinatie.

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, de VS en Israël dienen wel al boosters toe aan de jongeren uit die leeftijdsgroep. Spanje, Nederland, Denemarken en Finland nemen nog een afwachtende houding aan.