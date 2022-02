Trader krijgt miljoenen door loonkloof bij BNP Paribas

De bank BNP Paribas moet een Londense ­trader 2 miljoen pond schadevergoeding betalen wegens ­genderdiscriminatie.

De arbeidsrechter die de schadevergoeding toekende, had weinig goede woorden over voor het ­‘ondoorzichtige belonings­systeem’ van BNP Paribas. Ze beval de Britse tak van de bank een doorlichting door te voeren om na te gaan in hoeverre mannen systematisch meer loon krijgen dan vrouwen. Het was voor het eerst dat een vonnis in een ­arbeidszaak zo’n bevel bevatte. BNP Paribas had de zaak twee jaar geleden al verloren, maar de hoogte van de vergoeding werd deze week bekendgemaakt.

De rechtszaak was aangespannen door Stacey Macken, een handelaar die nog altijd werkt voor BNP Paribas in de Londense City. Ze kwam ­erachter dat ze ­systematisch een lager loon en ­lagere bonussen ontving dan haar mannelijke collega’s. Toen ze in 2013 in dienst trad, bleek de kloof 25 procent te bedragen, drie jaar later was het 85 procent. ­Macken verdiende 125.000 pond (150.000 euro) per jaar en had in haar functie ook recht op bonussen.

De schadevergoeding van 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) is een van de hoogste die ooit is toegekend in Groot-Brittannië voor een geval van ongelijke beloning. Mackens advocate noemde het vonnis ‘een duidelijke boodschap naar de financiële sector dat deze vorm van discriminatie niet langer aanvaard wordt’.

‘Hatelijk en wraakzuchtig’

Volgens rechter Emma Burns was het gedrag van Mackens werk­gever ‘hatelijk en wraakzuchtig’. De schadevergoeding heeft niet alleen betrekking op het niet uitbetaalde loon en andere vergoedingen, maar bevatte ook een compensatie voor de ­gekrenkte gevoelens. Macken voelde zich niet serieus genomen en werd systematisch afgewimpeld wanneer ze zich tot haar superieuren wendde.

Rechter Burns kwam tot de conclusie dat ook andere vrouwen die voor de bank werken, wellicht onderbetaald worden. BNP Paribas erkende de tekortkomingen en wil ‘lering trekken’ uit het vonnis. De Belgische staat is de grootste aandeelhouder van BNP Paribas.