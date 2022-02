Kim Meylemans ook na drie negatieve tests nog steeds opgesloten in Peking 

Kim Meylemans verblijft nog steeds in een quarantainehotel in Peking, waar vrijdag de Olympische Winterspelen van start gaan. ‘Ik ben nu drie keer op een rij negatief getest. En toch word ik niet vrijgelaten’, verklaart de skeletoni op Instagram.

‘Ik zit nu al 72 uur in isolatie. Ze willen me later vandaag opnieuw testen. Dus waarschijnlijk zit ik opnieuw een dag vast en daar is absoluut geen reden voor’, zegt Meylemans over haar situatie.

De skeletoni mist woensdag de eerste sleetraining in het National Sliding Centre in Yanqing. ‘Ik heb nochtans meer dan bewezen dat ik perfect gezond ben en geen gevaar vorm voor andermans gezondheid. Ik dacht dat de mentale gezondheid van de atleten een prioriteit was na Tokio 2020?!?’, klinkt het.

‘We voelen enorm mee met Kim’, reageert Matthias Van Baelen, woordvoerder van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). ‘Het BOIC is dan ook volop bezig met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Beijing 2022 en de Chinese autoriteiten om haar zo snel mogelijk terug in het olympisch dorp te krijgen.’

Meylemans, vier jaar geleden 14e op de Spelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Het BOIC hoopt dat ze nog kan deelnemen aan de Winterspelen en heeft een formeel verzoek ingediend bij het Medical Expert Panel van het Organisatiecomité. Er wordt van uitgegaan dat de positieve test het gevolg is van haar besmetting rond Nieuwjaar.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Maar er werden nog twee extra trainingsmomenten toegekend. Die vinden woensdag plaats.

Volgens het Playbook mag een atleet zonder symptomen uit isolatie gaan bij twee negatieve PCR-testen met minstens 24 uur tussentijd.