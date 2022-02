Opnieuw onder vuur: ‘Boris Johnson was ook op afscheidsfeestje’

Terwijl Boris Johnson dinsdag in Oekraïne was om het dreigende conflict met Rusland mee te ontmijnen, dropte de Britse krant The Guardian weer een feestje waarop hij aanwezig zou zijn geweest. Op 14 januari woonde de Britse premier, tegen de coronaregels in, een afscheidsfeestje van een medewerker bij.

Het gaat over een feestje op 14 januari in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Daar zouden medewerkers een afscheidsfeestje gegeven hebben, en Johnson zou er komen speechen zijn. Na zijn speech hing hij nog een vijftal minuten rond. Maar dat ging tegen de lockdownregels in. Een week eerder, op 6 januari, werd het door Johnsons regering verboden om buitenshuis te komen - zeker niet voor feestjes. Volgens The Guardian vloeide er ook prosecco.

Een woordvoerder weigerde commentaar te geven op de nieuwe aantijging, omdat het politieonderzoek naar Partygate nog loopt. In het rapport van Sue Gray was er al sprake van een feestje op 14 januari voor twee afscheidnemende medewerkers. Onder meer Johnsons voormalige rechterhand Dominic Cummings beweert dat er foto’s bestaan.

Maandagmiddag bood premier Boris Johnson zijn excuses aan. ‘Ik begrijp het en ik zal het oplossen’, zei premier Boris Johnson aan het Britse parlement nadat het rapport van topambtenaar Sue Gray sprak over ‘falend leiderschap’. Opstappen is hij vooralsnog niet van plan.

