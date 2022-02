Duits parket: ‘Jagers doodden agenten om stroperij te verdoezelen’

De twee Duitsers die ’s nachts twee agenten hebben doodgeschoten, zitten vast. Bij een huiszoeking trof de politie een wapenarsenaal aan.

De dag nadat twee Duitse politieagenten bij een verkeerscontrole omgekomen zijn, hebben de ­politie en het parket nieuwe informatie vrijgegeven over de verdachten. Vermoed wordt dat de twee dertigers zonder strafblad hun illegale jacht probeerden te verdoezelen. In de laadbak van hun voertuig werden verschillende dode dieren aangetroffen. De twee werden maandag gearresteerd in Sulzbach, dicht bij Frankfurt am Main, op verdenking van moord op twee jonge politieagenten. Bij de huiszoekingen van de verdachten vond de politie meerdere wapens, waarvan er twee overeenkomen met de moord­wapens.

Geen jachtvergunning

De Duitse Jachtvereniging heeft alvast laten weten dat de 39-jarige verdachte niet over een geldige jachtvergunning beschikt en dus geen jachtgeweren mag bezitten, berichttede regionale zender Südwestrundfunk. De verantwoordelijke instantie in Saarland heeft zijn aanvraag voor een jacht­vergunning voor 2020 afgewezen.

De moordpartij schokt Duitsland. De overleden aspirant-agente van 24 jaar had haar opleiding bijna voltooid en zou in mei in dienst treden, zei politiechef Heiner Schmolzi. Haar collega, een 29-jarige man, werd vier keer beschoten. Eén schot raakte hem in het hoofd. Van een politieke motivatie zou geen sprake zijn.

Zwijgrecht

De jongste verdachte heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd over de illegale jacht, maar ontkent geschoten te hebben. Dat laatste beaamt ook zijn advocaat. De 39-jarige verdachte maakte gebruik van zijn zwijgrecht. Toch ­verdenkt de politie beide mannen ervan ­geschoten te hebben.

De politieagenten werden dood­geschoten in de stad Kusel, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De agenten in kwestie brachten hun collega’s die bewuste nacht op de hoogte van de controle op de twee verdachten. Ze konden nog net vertellen dat ze dood wild hadden aangetroffen in de koffer van het voertuig en dat ze werden beschoten.