Na lichte regen komen opklaringen

Woensdag trekt een zwakke regenzone van west naar oost over het land. In de loop van de namiddag wordt het wel opnieuw droger, zo meldt het KMI.

Het blijft vaak zwaarbewolkt, met een regenzone die met wat lichte regen of motregen vanuit het westen naar het oosten trekt. In de namiddag wordt het over het westen meestal droog met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen bij een matige wind. Woensdagavond en -nacht verwacht het KMI overal veel wolken, met soms mogelijk wat motregen.

Hetzelfde weerbeeld op donderdag: het blijft het zwaarbewolkt met af en toe lichte regen of motregen, vooral in de voormiddag. In de namiddag is het vaak droger. Over het westen kunnen eventueel een paar korte opklaringen voorkomen. Vrijdag trekt een nieuwe regenzone door ons land die in de namiddag gevolgd wordt door brede opklaringen over het westen. Op de Hoge Venen gaat de neerslag tegen de avond opnieuw winters worden. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden op de Ardense hoogten en 7 graden in het westen. Zondag wordt het wellicht vaak zwaarbewolkt met vooral kans op regen in de noordelijke helft van het land. Elders blijft het vaker droog of valt er wat lichte regen. Het is zacht bij maxima van 5 of 6 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Ook volgende week belooft niet meteen beterschap. Maandag verwacht het KMI nog steeds veel wolkenvelden met kans op wat neerslag. Het lijkt wel zeer zacht te worden met plaatselijke maxima tot 12 graden. Dinsdag neemt de kans op neerslag af maar de bewolking blijft wellicht ook die dag dominant. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.