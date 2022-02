Gemeenteraadslid Pepinster verduisterde giften

In Pepinster is gemeenteraadslid Claude Dedye (PS) geschorst nadat hij er door burgemeester Philippe Godin van beschuldigd is ­giften die bedoeld waren voor de slachtoffers van de overstromingen verduisterd te hebben. De man heeft de feiten toe­gegeven, bericht L’Avenir.

Op 15 december had de man volgens de krant een transporteur van steenkool ­gevraagd om een halve ton steenkool, die bedoeld was voor de slachtoffers, af te ­leveren aan een huis in Goffontaine. De giften werden niet ­geleverd bij een slachtoffer van de overstromingen, maar bij familieleden van Julie Beckers, de partner en partijgenoot van Dedye.

Dedye gaf de feiten toe. De PS zal de zaak onderzoeken en in de tussentijd zijn Dedye en Beckers geschorst uit hun functies bij de partij. Deyde moet ook zijn mandaat als ­gemeenteraadslid afgeven, meldt L’Avenir nog.