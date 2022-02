Uitkering van huisarts weigeren door CM was ‘disproportioneel’

Omdat een Gentse huisarts in volle coronacrisis bleef doorwerken tijdens de laatste week voor haar bevalling, kreeg ze van de CM geen uitkering voor moederschapsrust.

In het federaal parlement zei minister van Sociale Zaken ­David Clarinval (MR) dinsdag dat die beslissing van de CM ‘disproportioneel’ was. Volgens Clarinval is in de wet nergens sprake van een dergelijke sanctie.

Een rondvraag door Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) leerde dat de CM het enige ziekenfonds is met zo’n regeling. Na de ophef rond het verhaal van de huisarts is de CM daarmee opgehouden. ‘De enige die een sanctie verdient, is de CM zelf, en niet de jonge moeder’, zegt Van Peel. Ze zal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vragen om de CM te verplichten ‘alle gelijkaardige dossiers met ­eigen middelen recht te zetten’.