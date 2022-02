Datingapp Grindr verdwenen uit Chinese appstore

Grindr is niet langer te vinden in de Chinese appstores, enkele dagen nadat Peking had beloofd een einde te maken aan ‘slechte internetcultuur’. Het bedrijf achter het gay datingplatformhaalde de app zelf weg wegens moeilijkheden met de Chinese wet rond gegevensbescherming.

De populaire gay datingapp Grindr kon niet langer voldoen aan de Chinese wet rond de bescherming van persoonsgegevens. Die nieuwe wetgeving ging eind 2021 van kracht en vereist dat gegevens die worden uitgewisseld tussen China en andere regio’s door de Chinese overheid worden goedgekeurd. Ook beperkt de wet de persoonlijke informatie die in apps wordt opgeslagen. De ontwikkelaars haalden de app zelf uit de winkel.

De verdwijning van Grindr veroorzaakte commotie, omdat men vreesde dat de app slachtoffer was geworden van het nieuwe ‘online opschoningsprogramma’ van Peking. De Chinese overheid kondigde enkele dagen geleden aan dat het een maand lang campagne zou voeren om illegale en gevoelige inhoud online uit te roeien.

De campagne komt er net voor de Olympische Winterspelen van Peking, die beginnen op 4 februari, en tijdens de Nieuwjaarsvakantie. Bedoeling is een ‘beschaafde, gezonde en feestelijke online sfeer te creëren, die gunstig is voor de publieke opinie’, aldus de Chinese administratie in een verklaring.

Moeilijk online klimaat

Een hele reeks buitenlandse internetdiensten – waaronder Yahoo, Linkedin van Microsoft en Fortnite van Epic Games Inc – keerde China vorig jaar al de rug toe door het steeds moeilijker wordende zakelijke en juridische klimaat. Peking schrapte homoseksualiteit ongeveer twee decennia geleden van een nationale lijst van psychische stoornissen, maar entertainment en andere inhoud met homoseksuele thema’s worden er te pas en te onpas onder druk gezet. Vorig jaar nog werden de accounts van academische lgbti-pagina’s geblokkeerd op WeChat, een populair sociaal netwerk in China.

In 2020 verkocht de Chinese eigenaar van Grindr, Beijing Kunlun Tech, de app voor ongeveer 540 miljoen euro aan het Amerikaanse bedrijf San Vincente Acquisition Partners. Amerikaanse toezichthouders hadden de verkoop geëist om redenen van nationale veiligheid. Het Witte Huis vreesde dat de data van de 27 miljoen Amerikaanse gebruikers door de Chinese overheid gebruikt zou kunnen worden.