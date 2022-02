Tomorrowland lanceert derde weekend van 15 tot 17 juli

Toelating was er al, nu is het ook concreet. Tomorrowland kondigt haar derde festivalweekend aan voor komende zomer. Dat vindt plaats vóór de andere weekends.

Na twee lege zomers ziet Tomorrowland het groots. Vorige week kondigde het een gloednieuw festival aan, in samenwerking met Rock Werchter. Nu prikt de organisatie ook een datum voor haar ­derde Tomorrowland-weekend. De eenmalige extra editie vindt plaats van 15 tot 17 juli. De twee andere weekends lagen al vast: van 22 tot 24 juli, en 29 tot 31 juli. Op de line-ups is het nog even wachten.

Tickets voor de editie van 2020 zijn automatisch overgezet naar dit jaar. Dankzij het extra weekend komen er nu ook nieuwe tickets vrij. Vanaf vandaag kunnen bezoekers zich registreren voor de ticketverkoop via de website van Tomorrowland. Op 19 februari krijgt het Belgische publiek de kans om als eerste kaartjes kopen.

Aanvankelijk botste het derde weekend op buurtprotest. Meer dan 800 inwoners vreesden overlast. Gezien de eenmaligheid kwam er toch goedkeuring. De festivalorganisatie zal met de buurt en gemeente samenzitten over een vlot verloop.