Hoe de PFOS-commissie een moddergevecht werd

Het leek allemaal peis en vree in de PFOS-commissie. En toen kwam minister Zuhal Demir en gingen de poppen aan het dansen. Met een boze administratie erbovenop. Wat bracht de commissie ons bij?





De PFOS-commissie moest in het Vlaams Parlement proberen te achterhalen hoe het schandaal van de sterk vervuilde grond – en vooral het verzwijgen ervan - had kunnen vermeden worden. Wat hebben we al geleerd van de parlementaire onderzoekscommissie naar PFOS en vooral: wat niet?

