NFL-icoon Tom Brady bevestigt afscheid: ‘Voel mij de gelukkigste persoon ter wereld’

Tom Brady heeft officieel zijn afscheid aangekondigd. Het icoon van het American Football zet op 44-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Tom Brady is de meest succesvolle atleet uit de geschiedenis van de National Football League (NFL). De quarterback heeft talloze records op zijn naam waaronder zeven eindzeges in de Super Bowl, zes met New England Patriots en een met de Tampa Bay Buccaneers.

Vorige week werd al volop gespeculeerd over een afscheid van Brady, de echtgenoot van supermodel Gisele Bündchen, nadat op de Twitter-account van zijn bedrijf zijn belangrijkste verwezenlijkingen werden opgesomd, met als afsluiter: ‘22 ongelofelijke seizoenen, bedankt voor alles Tom Brady’. Maar die tweet, die een storm van reacties veroorzaakte, werd daarna weer verwijderd.

In een boodschap op zijn sociale media zegt Brady dat zijn carrière ‘een ongelofelijke reis is geweest’ en hem veel meer heeft gebracht dan hij kon dromen. ‘Ik zal de herinneringen voor altijd koesteren. Ik voel mij de gelukkigste persoon ter wereld’, schrijft hij.

Hoe Brady zijn toekomst wil invullen, laat hij nog open. ‘Zoals ik al eerder zei, ga ik het dag per dag bekijken. Ik weet wel zeker dat ik veel tijd wil doorbrengen door aan anderen te geven en proberen hun levens rijker te maken, zoals zovelen voor mij hebben gedaan’, besluit hij.