Spilindex wordt in april opnieuw overschreden

Het federaal Planbureau gaat ervan uit dat de spilindex ook in april zal worden overschreden. Zo zullen de uitkeringen en ambtenarenweddes weer omhoog gaan.

De reden voor de overschrijding is natuurlijk de torenhoge inflatie. Die zou in februari stijgen tot maar liefst 8 procent. De voornaamste motor daarvan zijn de hoge energieprijzen. Maar ook de prijzen van voeding, wagens of verzekeringen stijgen sterk, aldus het Planbureau.

De gemiddelde jaarinflatie zou dit jaar uitkomen op 5,8 procent, en in 2023 op 0,8 procent. Vorig jaar was dat 2,44 procent.

4 in 9 maanden

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van december 2021. Die daarvoor was in augustus. Maar ook in februari wordt een overschrijding verwacht. Het planbureau voegt daar nu in april een vierde aan toe. Dat komt neer op een vierde overschrijding van de spilindex in 9 maanden tijd.

Daarmee lijken we voorlopig een eind zoet. Na april is het volgens het Planbureau wachten tot 2024 voor een volgende overschrijding van de spilindex.

Weddes

Bij een overschrijding van de spilindex gaan de sociale uitkeringen de volgende maand met 2 procent omhoog, en volgen de weddes van het overheidspersoneel een maand later.

Een hoge inflatie betekent overigens ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.