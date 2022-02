Zwangere journalist die hulp zocht bij taliban mag toch naar Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse journalist, Charlotte Bellis, die vastzit in Afghanistan, heeft nu toch toestemming gekregen om terug naar huis te keren.

Bellis diende een noodaanvraag in voor een MIQ-voucher, waarmee je na aankomst in Nieuw-Zeeland tien dagen in quarantaine moet in een speciaal daarvoor ingerichte plek. Maar een plaats bemachtigen bleek moeilijk.

Volgens de Nieuw-Zeelandse overheid is er nu wel een plek. ‘Er is plaats voor haar’, zei vicepremier Grant Robertson op een persconferentie over de coronapandemie. Volgens hem heeft de oplossing niets te maken met de internationale aandacht voor haar zaak.

Charlotte Bellis werkte voor het nieuwsmedium Al Jazeera vanuit Qatar, toen in september bleek dat ze plots zwanger was. Maar in Qatar is het illegaal om ongehuwd zwanger te worden.

Even trok ze naar België, samen met haar partner, de Belgische fotograaf Jim Huylebroek. Omdat ze geen Belgische inwoner is, kon ze ook daar niet lang blijven. In afwachting reisde het koppel dan naar ­de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Maandenlang al probeert Bellis sindsdien naar Nieuw-Zeeland terug te keren om er te bevallen. Maar sinds de pandemie kom je het land erg moeilijk in, zelfs als inwoner.

Voor ze naar Kaboel trok, contacteerde ze een hooggeplaatste ­talibanleider die haar geruststelde. ‘Wanneer de taliban een zwangere en ongetrouwde vrouw een veilig onderkomen bieden, dan weet je dat er iets serieus scheef zit’, schreef Bellis in een opiniestuk, waarin ze het coronabeleid van Nieuw-Zeeland bekritiseert.