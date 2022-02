Onderzoek naar pesterijen bij chemiereus BASF: ploegbaas ontslagen

Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart naar extreme pesterijen bij chemiereus BASF in Antwerpen. Een ploegbaas zou een jonge werknemer maandenlang hebben gepest.

Volgens VTM Nieuws was de jonge man net gestart in het ploegensysteem van een productie-eenheid waar nitrobenzeen wordt aangemaakt toen de ploegbaas hem begon te pesten. Dat zou maanden geduurd hebben. Tijdens een laatste incident zou hij zelfs een plastic zak over het hoofd van de werknemer hebben getrokken.

Omdat de feiten op de werkvloer zijn gebeurd, is het arbeidsauditoraat een onderzoek gestart naar pesten op het werk en inbreuken op de welzijnswetgeving. ‘Na dat onderzoek van het arbeidsauditoraat wordt het dossier overhandigd aan het Antwerps parket’, zegt Pieter Wyckaert van het arbeidsauditoraat. ‘Een onderzoeksrechter moet de piste opzettelijke slagen en verwondingen onderzoeken, in het zwaarste geval kan de kwalificatie poging tot moord aan de feiten gegeven worden.’

BASF bevestigt het incident, maar geeft uit respect voor het slachtoffer en de familie geen verdere inhoudelijke commentaar. ‘We betreuren natuurlijk het incident en keuren dit ten zeerste af’, vertelt woordvoerder Fanny Heyndrickx van BASF Antwerpen. ‘Dit staat haaks op de waarden die ons bedrijf uitdraagt. We geven alle steun aan het slachtoffer en het parket in dit verdere onderzoek.’