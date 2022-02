‘New York Times’ koopt woordzoekspel Wordle

The New York Times heeft het populaire woordzoekspel Wordle gekocht. Het onlinespel is in geen tijd uitgegroeid tot een hype.

Gebruikers krijgen zes kansen om één (Engels) vijfletterwoord te raden. Telkens ze bij een gok een correcte letter op de juiste plaats gebruiken, kleurt die groen. Staat een correcte letter op de verkeerde plaats, kleurt die geel. Maakt de letter geen deel uit van het woord, dan wordt ze uitgevlakt. Het addertje onder het gras: na die zes gokken is het gedaan met de pret. Elke dag wordt slechts één woord online geplaatst.

Volgens The New York Times telde het spel begin november amper 90 spelers. Begin januari waren dat er al meer dan 300.000 en ‘vandaag spelen miljoenen mensen dagelijks Wordle’. Het nieuwsbedrijf koopt het spel nu voor ’een bedrag met zeven cijfers’.

Ontwikkelaar Josh Wardle, een Welshman die in Brooklyn woont, is blij met de verkoop. Op Twitter zegt hij dat hij er vertrouwen in heeft dat de Amerikaanse krant het spelletje op een goede manier verder zal ontwikkelen.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

The New York Times stort zich al een tijdje op de markt van de onlinespelletjes. Het bedrijf biedt daarvoor een specifiek abonnement aan, dat intussen meer dan één miljoen mensen heeft gelokt. Wordle zelf zal zowel voor oude als nieuwe gebruikers gratis beschikbaar blijven.

De aankoop van Wordle past in de diversificatie van The New York Times. Over de eerste negen maanden van 2021 haalde het bekende nieuwsbedrijf al 11 procent van de omzet uit andere producten dan informatie.