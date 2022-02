Amerikaanse staatsgevangenissen op slot na dodelijk voorval bendegeweld

Gevangenen in federale gevangenisinstellingen in de Verenigde Staten kunnen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, hun vrijheid beperkt zich tot de eigen cel. De lockdown kwam er na een dodelijk gevecht in een Texaanse gevangenis.

Meer dan 120 staatsgevangenissen in de VS zijn volledig van de buitenwereld afgesloten na een vechtpartij in de gevangenis van Beaumont in de staat Texas. Daar zou maandag een discussie zijn uitgedraaidop een gewelddadig conflict. Twee gevangenen overleefden de vechtpartij niet en stierven in het ziekenhuis nabij de instelling. Twee andere gedetineerden werden ook naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging, dat liet het Amerikaanse Bureau of Prisons (BOP)weten in een verklaring.

De beslissing om alle staatsgevangenissen op slot te doen kwam preventief, omdat er werd gevreesd dat het geweld zou overslaan naar de andere strafinrichtingen. Het BOP noemt het een ‘tijdelijke maatregel om de goede orde van de instellingen te waarborgen’ en denkt dat die van korte duur zal zijn. ‘Het BOP zal de gebeurtenissen nauwlettend blijven volgen en zal haar activiteiten aanpassen naarmate de situatie zich ontwikkelt’, klonk het nog.

Geen bezoek

De maatregel is vrij zeldzaam. De laatste keer dat een lockdown in de gevangenissen werd ingevoerd was bij de bestorming van het Capitool en bij het begin van de coronacrisis. Tijdens de lockdown worden de gevangenen grotendeels in hun cel gehouden en is bezoek niet toegestaan. Bezoek was in de meeste gevangenissen eerder al geannuleerd door het hoge aantal coronabesmettingen in de faciliteiten.

HetBOPligt al een tijdje onder vuur. Zo kwam er veel kritiek voor de manier waarop het de coronapandemie had aangepakt, waarna directeur Michael Carvajal bekendmaakte dat hij zou aftreden. Ook andere wantoestanden kwamen eerder aan het licht, waaronder personeelstekorten, wangedrag van werknemers, sterftegevallen en ontsnappingen.