Wat levert het koopkrachtpakket van Vivaldi u op?

De combinatie van een energiepakket met de minitaxshift levert een gemiddeld gezin 200 tot 300 euro op en de lagere inkomens nog een stuk meer.

De federale regering heeft zonet haar koopkrachtpakket voorgesteld. Heel wat van de besliste maatregelen zijn afhankelijk van het inkomen en het energieverbruik. Hieronder vindt u een overzicht van wat de verschillende maatregelen u zouden kunnen opleveren.

Een miljoen gezinnen zal alvast tot in juni verder kunnen genieten van een sociaal energietarief . Dat komt volgens het kabinet-Van der Straeten voor het tweede kwartaal neer op een vermindering van de factuur voor die drie maanden met gemiddeld 334 euro . In het eerste kwartaal – de wintermaanden – leverde de vermindering van die energiefactuur gemiddeld 1.760 euro op.

De grote discussie ging over een tegemoetkoming voor wie buiten het toepassingsgebied van het sociaal tarief valt. Elk gezin – ook met het sociaal tarief – krijgt sowieso een verwarmingspremie van 100 euro. Die zal verrekend worden via de elektriciteitsfactuur.

Die zal verrekend worden via de elektriciteitsfactuur. Daarnaast wordt de btw op elektriciteit verlaagd van 21 naar 6 procent, en dit gedurende vier maanden. Dat levert volgens de Vivaldi-berekeningen nog eens gemiddeld 65 euro op.

Minitaxshift

Een ander belangrijk luik van het koopkrachtpakket vormt de minitaxshift. Daarin is voorzien dat de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid – een archaïsche belasting – dit jaar al wordt verminderd met 200 miljoen euro. Bedoeling is om die belasting op termijn af te schaffen. Die vermindering levert een alleenstaande met een bruto-inkomen tot 3.500 euro op jaarbasis 100 euro op. Daarboven wordt het bedrag afgebouwd en vanaf een bruto-inkomen van 3.800 valt de vermindering helemaal weg. Voor een gehuwd of een wettelijk samenwonend koppel – dat een gemeenschappelijke aangifte indient – liggen die grenzen respectievelijk op 7.400 en 8.200 euro bruto. Ook een koppel geniet samen een vermindering van 100 euro.

Een ander luik van die minitaxshift is de verhoging van de werkbonus. Die moet voor de laagste lonen werken aantrekkelijker maken. Die lagere sociale bijdrage is heel erg afhankelijk van het inkomen. Volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) levert die bonusverhoging iemand die voltijds werkt met een bruto-inkomen tussen de 1.800 en 2.750 euro op jaarbasis minstens 160 euro op. Iemand met een bruto-inkomen van 1.850 gaat er met 278 euro netto het meest op vooruit.

Om die minitaxshift te financieren worden wel de accijnzen op tabak opgetrokken en wordt de vliegtaks ingevoerd. Die bedraagt 10 euro voor vluchten binnen de 500 kilometer, 2 euro voor langere vluchten binnen de Europese Economische Ruimte en 4 euro voor alle andere vluchten.