Woonzorgketen Orpea krijgt dubbele doorlichting

De Franse regering gaat twee onderzoeken openen naar de mistoestanden bij de woonzorgketen Orpea. Dat heeft bevoegd minister Brigitte Bourguignon dinsdag aangekondigd op France Inter.

‘We zullen geen genoegen nemen met de uitleg tijdens een ontmoeting’, verklaarde Bourguignon. Later op de dag komen directeur-generaal voor Frankrijk Jean-Christope Romersi en de nieuwe ceo Philippe Charrier langs op haar kabinet. De vorige directeur-generaal, Yves Le Masne, is maandag ontheven uit zijn functie.

Orpea kwam vorige week in opspraak na de publicatie van het boek Les fossoyeursvan journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Nochtans betalen de bewoners veel geld voor hun verblijf. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar rendement door de groep.

Orpea is ook in ons land een grote speler. De groep beheert een zestigtal woonzorgcentra. Twee daarvan staan in ons land onder verhoogd toezicht: Park Lane in Antwerpen en James Ensor in Oostende. Park Lane is met een kostprijs van 129,5 euro per dag het duurste wzc in Vlaanderen. Volgens de groep komen die problemen door een personeelstekort. Maar familieleden getuigen dat de problemen al veel langer aanslepen.