Leveranciers twijfelen aan timing btw-verlaging

Het wordt ‘zeer moeilijk’ voor de energieleveranciers om tegen maart een btw-verlaging op elektriciteit toe te passen. Dat zegt Febeg, de federatie van energiebedrijven.

De federale regering bereikte dinsdag een akkoord over een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Die maatregel moet ingaan vanaf maart en geldt voor vier maanden. Maar de leveranciers twijfelen aan de haalbaarheid van de timing. Het gaat om een extreem complexe operatie, klinkt het bij Febeg. ‘We hebben twee maanden nodig om de btw-verlaging door te voeren.’

Een verlaging van de BTW lijkt eenvoudig uit te voeren. Maar dit is niet het geval. Alle communicatie met klanten en autoriteiten moet worden aangepast: prijzen, promoties, websites, prijsvergelijkingssites, voorschot- en eindfacturen, contracten, betalingen aan autoriteiten, enz. De leveranciers moeten tientallen interne processen wijzigen en testen

‘Febeg wil snel overleggen met de regering en de betrokken administraties om de beslissingen van de regering op een technisch en juridisch sluitende manier uit te kunnen voeren’, zegt general manager Marc Van den Bosch.

Ondernemingen

Ook elders klinkt kritiek. Ondernemersorganisatie Unizo betreurt dat er niets wordt gedaan aan de hoge energiefactuur voor zelfstandigen en kmo’s. De tijdelijke btw-verlaging en eenmalige premie hebben betrekking op gezinnen. Maar het akkoord is ook niet schadelijk voor de ondernemers. Unizo vreesde immers dat zij achteraf zouden moeten meebetalen aan een accijnsverhoging om de tegemoetkomingen voor gezinnen te compenseren. Dat blijkt niet het geval, zegt Unizo.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) spreekt van een ‘evenwichtige deal’, maar pleit tegelijkertijd voor een ‘ruimere visie op energie’. De grote test volgt volgens het VBO op 18 maart, wanneer er normaal definitief knopen worden doorgehakt over het al dan niet langer openhouden van twee kernreactoren. ‘Afhankelijk van deze keuze zal het scenario van de voorbije maanden zich nog meermaals herhalen of niet.’

Oppositie

De Vlaamse oppositiepartijen in de Kamer schieten het energieakkoord van de federale regering af. ‘Too little, too late’ en ’de berg heeft een muis gebaard’, klinkt het bij N-VA, Vlaams Belang en PVDA. Dat de btw op gas niet verlaagd wordt, vinden ze onbegrijpelijk. ’In deze oplossing zit voor elke regeringspartij wat wils, maar voor de burger betekent dit geen fundamentele verlaging van zijn of haar energiefactuur’, reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover.