Skeletoni Meylemans test negatief

‘Ik verblijf nog in quarantaine, maar er is licht aan het einde van de tunnel.’ Goed nieuws vanuit Peking: de laatste coronatest van skeletoni Kim Meylemans is negatief. Dat maakte ze zelf bekend.

De Limburgse staat opnieuw een stapje dichter bij een deelname aan de Winterspelen: volgens de playbooks van het Chinese organisatiecomité mag je in principe na twee negatieve tests uit quarantaine.

Tot haar eigen verbazing testte Meylemans zondag bij aankomst in Peking positief op corona. Nochtans had ze begin dit jaar de ziekte doorgemaakt en had ze in de weken voor de afreis liefst twaalf keer negatief getest. Mogelijk gaat om het virusresten die nog in haar luchtwegen aanwezig zijn en die de Chinese tests vanwege de hogere gevoeligheidsgraad wél opsporen.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen staan gepland op 11 en 12 februari. Volgende maandag gaan de officiële trainingen van start. Voorlopig moet Meylemans haar conditie onderhouden op haar kamer, met behulp van fiets en fitnesstoestellen, zoals blijkt uit een filmpje op haar Instagrampagina.