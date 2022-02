Omstreden boek ‘Het verraad van Anne Frank’ krijgt voorlopig geen herdruk

De Nederlandstalige versie van ‘Het verraad van Anne Frank’ zal voorlopig niet herdrukt worden. Dat laat de uitgeverij weten na een storm van kritiek op de onderzoeksmethodes in het boek, waarin een joodse notaris wordt beschuldigd van het verklikken van de schuilplaats van de familie Frank. ‘We realiseren ons dat een kritischer houding hier mogelijk was geweest’, klinkt het nu bij de uitgeverij.

‘Met 85 procent zekerheid’ komt men in ‘Het verraad van Anne Frank’ tot de conclusie dat Arnold van den Bergh, een Amsterdamse notaris, de Duitsers op 4 augustus 1944 naar Het Achterhuis had geleid, waar Anne Frank ondergedoken zat en haar wereldberoemde dagboek schreef.

Maar die conclusie kwam snel onder vuur te liggen. Concreet bewijs ontbrak, historici vonden de bewijslast – op basis van ‘kunstmatige intelligentie’ en ‘moderne onderzoekstheorieën – flinterdun. Het Anne Frank Fonds was ongemeen kritisch. ‘Op bijna elke pagina staan feitelijke onjuistheden’, ‘geen wetenschappelijk bewijs’, ‘grenst aan een complottheorie’, klonk het zelfs.

Geen herdruk

Uitgeverij Ambo Anthos laat nu weten dat het tijdelijk afziet van een herdruk. ‘Op dit moment worden de conclusies van het onderzoek door verschillende onderzoekers in twijfel getrokken’, klinkt het. ‘Het spijt ons zeer dat de inhoud van een uitgave van onze uitgeverij een dergelijke reactie uitlokt. Als uitgeverij is het niet mogelijk alle details van het betoog van een team van onderzoekers en auteurs op juistheid of onderbouwing te beoordelen, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de uitgave in het Nederlandse taalgebied.’

‘We realiseren ons dat we in een stroomversnelling zijn terechtgekomen door de internationale publicatie en dat een kritischer houding hier mogelijk was geweest’, aldus nog Ambo Anthos. ‘Wij wachten op antwoorden van het onderzoeksteam op de vragen die zijn gerezen en stellen de beslissing om eventueel bij te drukken voorlopig uit. We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht.’

‘We blijven bij ons verhaal’

Hoofdonderzoek Pieter van Twisk reageerde in De Volkskrant erg verbaasd op de beslissing. ‘Ik heb donderdag bij de uitgeverij nog een uitgebreide toelichting gegeven op alle kritiekpunten. Wij staan volledig achter ons onderzoek, we kunnen alles verantwoorden. We blijven bij ons verhaal. Is het de waarheid? Dat weten we niet zeker, maar het is wel een heel plausibel narratief.’ Volgens Van Twisk had de uitgeverij na afloop van dat gesprek geen kritiek. ‘Waar dit nu ineens vandaan komt, is me een raadsel.’