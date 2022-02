Boris Johnson heeft dinsdagmiddag zijn excuses aangeboden in het parlement. ‘Ik begrijp het en ik zal het oplossen’, klonk het. Maar voor partijgenoot Theresa May was dat niet voldoende. De voorganger van Johnson tikte de premier fel op de vingers voor het niet volgen van de regels, die hij nochtans de rest van het land zelf had opgelegd: ‘Had je ze dan niet gelezen?’