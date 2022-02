Premier De Croo over energiepakket: ‘We laten niemand achter’

De federale regering heeft na lange onderhandelingen een akkoord over een pakket energiemaatregelen op zak. Drie ‘koopkrachtboosters’ moeten iedereen ten goede komen, zei premier Alexander De Croo (Open VLD).

‘Iedereen voelt dat leven duurder wordt, vooral energieprijzen stijgen’, zo begon De Croo de persconferentie. ‘Voor heel wat gezinnen is het een moeilijke situatie geworden. Tot nu toe hebben maatregelen genomen om de meest kwetsbare mensen te steunen. Ook gezinnen uit de middenklasse krijgen het moeilijker en moeilijker, mensen maken zich echt zorgen over de betaalbaarheid van de energiefactuur.’

De Croo spreekt van drie koopkrachtboosters: de verlaging van de btw op elektriciteit voor vier maanden, een verwarmingspremie van 100 euro voor alle gezinnen en de taxshift. Die taxshift moet de koopkracht verbeteren voor gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen. ‘Ook daar gaat het om een paar honderd euro impact dit jaar’, zegt De Croo.

Een tweede element is vorig jaar al beslist. De minimumlonen stijgen volgens De Croo vanaf 1 april van 1.691 euro naar 1.767 euro. ‘Gecombineerd met een indexering komt dat uit op 1.800 euro.’

‘We laten niemand achter’, zegt De Croo. ‘De maatregelen moeten iedereen ten goede komen. De federale regering toont dat ze evenwichtige maatregelen kan nemen.’

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) spreekt van een ‘evenwichtig akkoord’. ‘We laten de meest kwetsbaren niet achter’, zegt hij ook. ‘We blijven werken aan een hervorming van onze energiefactuur. Met dit pakket van maatregelen geven we als federale overheid een duidelijk signaal. We geven de meeropbrengsten die we als overheid ontvangen door de hogere energieprijzen integraal terug aan onze gezinnen.’

Van Peteghem pleit ook voor de verlaging op de lasten op arbeid. Voor Van Peteghem is de minitaxshift daarvoor een eerste stap. ‘Werknemers die tot 3.500 euro bruto per maand verdienen gaan tot 100 euro minder moeten bijdragen.’

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukt dat de regering vorig jaar ook al maatregelen nam. Nu gaat het om een tweede energiepakket van 1,1 miljard euro. ‘Elke euro meerinkomst gaat naar verlaging energiefactuur. Zo verlichten we de energiefactuur voor iedereen en verlengen we de bescherming van de meest kwetsbaren tegen de hoge prijzen.’