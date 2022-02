Storm Corrie hertekent kustlijn: kliffen tot twee meter hoog

Stormtij aan de kust? Dat betekent dat er onvermijdelijk kliffen achterblijven op het strand. Die waren maandagavond al zichtbaar op het strand van Wenduine en Knokke-Heist. Hier en daar worden dinsdag al doorgangen gemaakt. Maar de kliffen echt breken? ‘Dat is nog niet voor de komende dagen’, klinkt het bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK).

Kliffen aan onze kust zijn al jaren een terugkerend fenomeen: wanneer er stormachtig weer is, slaat de zee zwaar in op onze stranden. En vooral daar waar het strand meermaals opgespoten is — zoals in Knokke-Heist — wordt dan redelijk wat zand terug naar de zee verplaatst. Dat was ook maandag het geval bij de doortocht van storm Corrie. In Knokke-Heist en Wenduine waren opnieuw kliffen tot twee meter hoog waar te nemen. Erg mooi, maar vooral ook gevaarlijk. ‘Het gaat een beetje om de gekende plaatsen’, zegt Charlotte Devriendt van AMDK.

In Knokke-Heist gaan de stadsdiensten dinsdag al in alle vroegte aan de slag. ‘Dinsdag gaat onze dienst stadsonderhoud meteen aan de slag om veilige doorgangen te voorzien van de hoog- naar de laagwaterlijn’, laat Knokke-Heist weten. Later zal het AMDK de kliffen indien nodig afbreken maar dat is niet voor de komende dagen. ‘Omdat we in de nacht van dinsdag op woensdag nog een vrij hoge waterstand verwachten (5,40 meter) en donderdag springtij, wachten we met breken tot daarna’, zegt Devriendt. ‘Mogelijk doet de natuur haar werk en zullen de meeste kliffen op natuurlijke wijze breken door de hoge waterstanden. We houden het uiteraard in het oog.’

Knokke-Heist.

Ook elders bracht storm Corrie visueel spektakel. Dat gebeurde onder meer in Blankenberge, waar het Oosterstaketsel en de lage wandeling langs de jachthaven werden afgesloten, net als de wandelweg naar de Pier. ‘Het water kwam tot ongeveer 30 centimeter van de kaaimuur’, laat burgemeester Björn Prasse (Open VLD) weten, die zelf ter plaatse kwam. ‘Ook aan de Pier sloeg het water over de damplanken.’ De taferelen lokten heel wat wandelaars en nieuwsgierigen, al moesten ze daarvoor wel de felle stormwinden op de Zeedijk trotseren.

Ondanks de felle wind kwamen relatief weinig meldingen van stormschade binnen. ‘Momenteel zijn dat er drie, al zitten daar geen zware incidenten tussen’, aldus Philip Denoyette, woordvoerder van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke maandagnamiddag. Verwacht wordt dat de afgesloten wandelingen dinsdag opnieuw worden vrijgegeven.