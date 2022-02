Wat levert het energieakkoord mij op?

Een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en een eenmalige energiecheque van 100 euro voor gas. En een verlenging van het sociaal tarief voor 1 miljoen gezinnen. Wat betekent het bereikte akkoord nu voor mijn factuur?

Als een ultiem voorbeeld van een compromis à la belge, kan het bereikte energieakkoord van deze nacht wel doorgaan. De regeringspartijen stonden wekenlang lijnrecht tegenover elkaar. De ene helft wilde een btw-verlaging, terwijl de andere helft enkel een eenmalige cheque wenste. Resultaat na een nachtje onderhandelen: we doen beide, maar elk voor de helft.

Volstaat het energiecompromis om mijn gestegen energierekening te betalen?

Dat hangt er sterk vanaf. De forse stijging van elektriciteit en gas wordt voorlopig niet door iedereen gevoeld. Zo’n 70 procent van de gezinnen werkte voor de energiecrisis met vaste contracten voor elektriciteit en gas. Zij hebben dus nog een contract lopen aan oude tarieven. Wel lopen die contracten steeds meer af, waardoor ook die groep met de hogere prijzen geconfronteerd wordt.

Wie geen oud vast contract meer heeft, of een nieuw aan hoge tarieven moest afsluiten, ziet prijsstijgingen van 50 procent en meer. Een btw-daling van 21 naar 6 procent zal de elektriciteitsfactuur met 12,5 procent verlagen, wat de stijging van factuur maar voor een kwart dempt. Een gemiddeld gezin gaf, volgens de laatste budget-enquête van de FOD Economie, 813 euro uit aan elektriciteit op jaarbasis. 12,5 procent hiervan, gedurende drie maanden, stemt overeen met zo’n 25 euro korting.

Volgens dezelfde budget-enquête gaven we 472 euro uit aan gas. Een cheque van 100 euro komt overeen met 22 procent van die factuur. Als die nu gemiddeld met 50 procent stijgt, dan dempt de cheque zowat de helft van de stijging. Bij heel wat gezinnen is de stijging van de gasfactuur veel groter.

Een miljoen huishoudens die al een sociaal tarief hebben, zien hun regeling aan lage tarieven wel verlengd worden.

Wat kosten de maatregelen aan de regering?

Er wordt gesproken van zo’n miljard euro. Zes miljoen huishoudens in België voorzien van een cheque van 100 euro, kost 600 miljoen euro. De btw-verlaging op elektriciteit zou dan rond de 450 miljoen euro kosten. Voor de regering wordt dat bedrag deels gecompenseerd door de extra btw-ontvangsten op de fors gestegen elektriciteits- en gasfactuur. Waardoor het netto geen miljard euro kost.

Wordt de btw-verlaging in een keer teruggedraaid binnen drie maanden?

Wellicht niet. De regering wil overschakelen op een meer sturende accijnsregeling. Dus in plaats van de btw na drie maanden weer naar 21 procent op te trekken, gaat ze accijnzen op de elektriciteitsrekening leggen. Het voordeel van een accijns is dat het een iets beter werkinstrument is, die sneller kan variëren in functie van de huidige marktprijs (minder accijns als de marktprijs hoog staat).

Hoe zit dat nu met de index? Betalen we de btw-verlaging niet gewoon via minder loonstijging?

Ook hier lijkt de regering de kerk in het midden te houden. Vanuit het standpunt van de gezinnen is een btw-verlaging neutraal. Een lagere elektriciteitsfactuur betekent ook dat de index wat minder snel stijgt, waardoor het loon ook minder snel toeneemt. Dat geldt wel alleen voor een gemiddeld gezin. Een gezin met een laag inkomen wordt via de indexering van hun inkomen te weinig gecompenseerd voor de hoge elektriciteits- en gasfacturen. Een gezin met een hoog inkomen wordt overgecompenseerd. Een btw-verlaging helpt dus vooral gezinnen met lage inkomens. De verlaging remt wel de forse stijging van de loonkosten door de oplopende inflatie – een grote klacht van bedrijven – wat af. Nadeel voor hen is wel dat dit maar heel tijdelijk is, omdat de btw-verlaging maar drie maanden van kracht is.