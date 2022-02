Eerst nog lichte regen, in namiddag droog

Het gaat dinsdag vanaf de kust soms nog licht regenen, maar in de namiddag wordt het droog over het westen en later ook in het centrum, zo meldt het KMI dinsdagochtend.

In de Ardennen kan er dinsdag aanvankelijk nog smeltende sneeuw of sneeuw vallen. In de namiddag wordt het eerst overwegend droog over het westen en het noordwesten met langzaamaan ook opklaringen. Op het einde van de namiddag wordt het ook droog in het centrum, maar over het oosten en zuidoosten blijft het regenachtig.

De maxima schommelen van 3 graden in de Hoge Venen tot 11 graden over het westen. De wind waait eerst meestal matig en later lokaal vrij krachtig of aan zee soms krachtig. Rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur zijn nog mogelijk.

Dinsdagavond en de volgende nacht blijft het in de noordelijke landshelft overwegend droog met lokale opklaringen. Op het einde van de nacht vergroot over het westen opnieuw de kans op lichte regen.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt en trekt vanaf de kust een zwakke storing met perioden van lichte regen oostwaarts door ons land. In de loop van de dag wordt het overwegend droog in het westen. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tot 11 en lokaal zelfs 12 graden.

Donderdag is het opnieuw zwaarbewolkt met af en toe lichte regen of motregen, met maxima tot 9 graden. Vrijdag trekt een regenzone door ons land die in de namiddag gevolgd wordt door brede opklaringen. De maxima dalen tot 7 graden. Zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog met slechts kans op een lokaal buitje. Zondag wordt het wellicht zwaarbewolkt met soms regen of buien.