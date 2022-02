Kernkabinet bereikt akkoord over energiepakket

Een btw-verlaging, enkel op elektriciteit, gecombineerd met een eenmalige energiekorting van 100 euro is een compromis dat door alle partijen kan verdedigd worden.

De onderhandelingen hebben tot in de nachtelijke uurtjes geduurd, maar de zeven Vivaldi-partijen hebben na weken getouwtrek dan toch een akkoord over een pakket energiemaatregelen op zak.

Dat het sociaal tarief voor een miljoen gezinnen verlengd wordt, was amper nog voorwerp van discussie. Alle Vivaldi-partijen hadden al aangegeven daarmee akkoord te gaan. De vraag was vooral wat Vivaldi nog extra zou bieden voor wie buiten dat sociaal tarief valt. In het compromis wordt uiteindelijk geput uit alle voorstellen die de partijen op tafel hadden gelegd zodat niemand met gezichtsverlies de onderhandelingstafel heeft moeten verlaten.

De btw-verlaging van 21 naar 6 procent komt er vanaf maart, maar enkel op elektriciteit. Ze zal ook gelden tot juli. Het waren vooral Vooruit en CD&V die sterk aandrongen op een btw-verlaging. Dat die niet voor de fossiele brandstof gas geldt, stemt vooral de groenen dan weer tevreden. Op die manier wordt gas wat ontmoedigd en wordt al een eerste stap gezet naar de verduurzaming van energieverbruik. Vanaf juli zal die btw-verlaging deels gecompenseerd worden met accijnzen, die dan gemakkelijker als sturend element kunnen gebruikt worden bij latere excessieve prijsverhogingen. Die accijnsverhoging moet tegen 1 maart voorgelegd worden aan de kern. Dat moet de garantie bieden voor Open VLD dat die btw-verlaging niet eeuwig ongecompenseerd blijft.

Daarnaast komt er een eenmalige energiekorting van 100 euro via de elektriciteitsfactuur. Open VLD had zo’n premie voorgesteld en ook de PS voelde meer voor een premie.

Er is gekozen om via de elektriciteitsfactuur te werken omdat iedereen die heeft.

Minitaxshift

Daarnaast bereikte de zeven partijen afgelopen nacht ook een akkoord over de minitaxshift. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - een archaïsche belasting - schrappen. Dat gebeurt in stapjes. Tijdens de begrotingsopmaak werd al afgesproken dat die bijdrage dit jaar met 200 miljoen euro zou zakken. Samen met een versterking van de werkbonus kost dat pakket 300 miljoen euro. Er was gisterenavond nog wat discussie wie in deze eerste fase het meeste mocht genieten van die belastingvermindering. Maar daarover is dus ook een akkoord bereikt.

Over de compensatie van die 300 miljoen euro was al geen discussie meer. Daarvoor wordt gekeken naar een accijnsverhoging op tabak, een scherpere aflijning van de fiscale gunstmaatregel waarbij werkgevers de bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten en de fameuze vliegtaks. Wie een vlucht neemt van minder dan 500 kilometer zal 10 euro vliegtaks betalen. Het idee is dat voor die afstand de trein een perfect alternatief kan vormen. Voor langere vluchten binnen Europa bedraagt de taks 2 euro. En voor alle andere vluchten zal 4 euro aangerekend worden.

Later deze voormiddag wordt op een persconferentie meer toelichting gegeven.