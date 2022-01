Toptransfer op til? ‘Emma Meesseman is op weg naar Chicago Sky en Ann Wauters’

Volgens enkele Amerikaanse bronnen is Emma Meesseman op weg naar Chicago Sky. De WNBA-kampioen, waar Ann Wauters vorige week een contract tekende van één seizoen, als assistent-coach.

Wauters tekende vorige week een contract als assistent-coach bij WNBA-kampioen Chicago Sky, en gaf toen mee dat ze alles uit de kast ging halen om Emma Meesseman aan te trekken. Sinds vorige zomer is Meesseman in de WNBA een ‘free agent’ waardoor ze bij haar terugkeer in de competitie in principe kan tekenen bij een club naar wens. ‘We beseffen dat ze honkvast is en dat Washington Mystics gaat proberen om haar te verlengen. Ook alle andere clubs hebben uiteraard interesse in een topper als Emma,’ zei Wauters.

Meesseman zit momenteel met haar Russische club Ekaterinburg in Spanje, waar ze dinsdagavond de topper in poule A van de Euroleague en tegen Salamanca Avenida afwerkt. Na die wedstrijd vertrekt ze onmiddellijk naar de Amerikaanse hoofdstad. De Belgian Cats werken daar volgende week twee WK-kwalificatiewedstrijden en versus Puerto Rico en Amerika af. Uitkijken of Washington de komende dagen nog zijn laatste troef uitspeelt om Emma Meesseman bij de Mystics te houden?

De Belgian Cat is sinds 2013 bij Washington Mystics actief. In 2019 veroverde ze, met ook Kim Mestdagh in de selectie, de WNBA-titel. Ze werd tevens uitgeroepen tot MVP van de finale. In 2020 werkte ze in een ‘bubbel’ in Florida (Bradenton) de WNBA-campagne af, vorige zomer trok ze niet naar de States en was ze met de Belgian Cats op het EK en de Olympische Spelen actief.