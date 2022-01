Taalwisseling gunstig voor meertalige opvoeding

Kind & Gezin registreert voortaan de talen van beide ouders. Tot nu ­noteerde de organisatie alleen de taal van de moeder.

Taalwisseling (of codeswitching) kan wel degelijk de meertalige opvoeding ten goede komen, zegt professor Orhan Agirdag (KU Leuven) van het interuniversitaire onderzoeksproject Pro-Meertaligheid (Pro-M). Vroeger gingen taalwetenschappers en pedagogen ervan uit dat het verwarrend zou zijn voor kinderen als een ouder wisselend communiceert in twee talen.

‘Codeswitching kan de meervoudige taalverwerving zelfs ­bevorderen’, zegt professor Agirdag. ‘Op voorwaarde dat een kind daardoor niet minder wordt blootgesteld aan de tweede taal.’

Dat een ouder in de communicatie met zijn of haar kind, zich uitsluitend tot één taal moet beperken, is achterhaald. Agirdag: ‘In België zien we dat een op de vier kinderen die met die methode opgroeien, uiteindelijk niet tweetalig wordt. Dat komt omdat die tweede taal in de samenleving doorgaans een gemarginali­seerde minderheidstaal is , waardoor er onvoldoende blootstelling plaatsvindt. Als één ouder consequent Turks spreekt en de ander zich strikt tot het Nederlands beperkt, terwijl het kind op school alleen maar Nederlands hoort, is de interactie in het Turks te beperkt voor het kind om zich volledig te ontwikkelen in die taal. Daardoor verdwijnt het Turks naar de achtergrond.’

‘Taalrijkdom en -stimulatie zijn cruciaal voor de taalverwerving’, zegt Nele Wouters van Kind & Gezin. ‘We adviseren ouders om vanaf het prille begin met hun kinderen te praten. Toch zien we in de praktijk dat ouders, met de beste bedoelingen, soms gebrekkig Nederlands met hun kinderen spreken, terwijl ze hen net de rijkdom van een moedertaal ­kunnen bieden.’

Kind & Gezin bracht samen met Pro-M de taalrijkdom van 1.181 ouders in kaart. De bevindingen van het onderzoek ­vormen de basis voor een onder­steuningspakket dat Kind & Gezin in maart lanceert.