Ila, Bluai en Shaka Shams winnen ‘De nieuwe lichting’

Ila, Bluai en Shaka Shams zijn de winnaars van ‘De nieuwe lichting 2022’. Onder die naam ging Studio Brussel op zoek naar ‘het Belgische muziektalent van morgen’.

Sinds haar start in 2013 kent elke editie van ‘De nieuwe lichting’ drie winnaars. Dit jaar mag er voor het eerst iemand tweemaal op het podium passeren. De 24-jarige Ilayda Cicek won de hoofdprijs namelijk zowel met haar eigen band Ila, als met Bluai, waar ze gitaar speelt.

Die laatste band, een dameskwartet uit het Waasland, had van de negen genomineerden in de talentenjacht van Studio Brussel de meest veelbelovende song in zijn achterzak zitten. ‘Dime store’ begeeft zich in hetzelfde tedere gitaaruniversum als Lucy Dacus of Clairo. Zangeres Catherine Smet (24) laat haar stem alle kanten op meanderen, en zet zo mee aan tot dromen.

Ila. Foto: Jokko/StuBru

‘Leave me dry’ van Ila was dan weer de song die vooraf al de meeste potten wist te breken: met 28.000 streams op Spotify had die een flinke voorsprong op eerste achtervolger ‘Sweet Monica’ van Meltheads (19.000 plays). In het nummer over een onbeantwoorde liefde laat de Antwerpse Cicek haar stem scheuren zoals PJ Harvey dat deed in de jaren 90. ‘Leave me dry’ prijkte in oktober ook al op het mini-album Felt, waarop Cicek de brug slaat tussen rock en haar Turkse roots.

Ook Shaka Shams (21) gaat in spreidstand. Zijn ‘Black metal rebel’ zet een halve metalproductie onder zijn raps – een genremix die ook de Antwerpse rapper/producer Rare Akuma al enig succes opleverde. Shams’ ep Action Only laat alvast vermoeden dat er verrassingen op komst zijn: daar experimenteert hij ook met house en chillhop.

Shaka Shams Foto: Jokko/StuBru

Airplay

Bluai, Shaka Shams en Ila kwamen dit jaar bovendrijven uit 789 kandidaten. Daarmee zet zich bij ‘De nieuwe lichting’ een dalende trend door. In 2021 waren er nog 850 inschrijvingen, in 2020 waren dat er nog 999. Nochtans leverde de wedstrijd waarin Stubru-luisteraars samen met een muziekjury op zoek gaan naar fijne singles van beloftevolle artiesten al mooie namen op. Onder meer Tamino en Equal Idiots behoorden tot de eerdere winnaars, en van de vorige editie kampeert The Hauned Youth nog steeds in De afrekening.

Ook nu is airplay op Studio Brussel de meest directe prijs voor de winnaars van ‘De nieuwe lichting’. Zij verschijnen ook op de cover van Focus Knack en zullen professionele omkadering krijgen bij Wilde Westen en Vi.be. Popzangers Alioth en Bryn, rockbands Eno en Meltheads, r&b-zangeres Jueles en rapper Jokke vielen dit jaar naast het podium.