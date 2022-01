Vroegere nummer twee Bpost weer aan boord

Henri de Romrée, de vroegere nummer twee van Bpost die het bedrijf verliet wegens onder meer zijn slechte relatie met voormalig ceo Jean-Paul Van Avermaet, keert terug.

Henri de Romrée krijgt er wel nog extra verantwoordelijkheden bij. Hij wordt ceo van Bpost Noord-Amerika dat onder meer het e-commercebedrijf Radial in de VS omvat en het Canadese Landmark.

De Romrée is een ancien van McKinsey die nog financieel directeur is geweest van Bpost en later ceo werd van het Amerikaanse Radial. De Romrée verliet in 2020 Bpost om familiale redenen maar ook omdat hij een slechte relatie had met toenmalig ceo Jean-Paul Van Avermaet.

De Romrée verliet Bpost en keerde terug naar zijn oude stal McKinsey. Maar hij bleef in contact met Dirk Tirez, de nieuwe ceo van Bpost met wie het zowel op strategisch vlak als operationeel klikte. Tirez, die de functie van ceo van Bpost Groep combineerde met de rol van ceo van de Noord-Amerikaanse activiteiten, gaat zich nu weer volop concentreren op de groep.

De Romrée heeft met Bpost afgesproken regelmatig naar België te kunnen terugvliegen waar zijn familie blijft wonen. Met De Romrée haalt Bpost een getalenteerde manager binnen nadat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een braindrain. Verschillende directeuren stonden of staan ook dicht bij hun pensioen.

Bpost zelf staat voor grote uitdagingen. Daarbij is de bewegingsruimte van het bedrijf bijzonder beperkt. Niet alleen omwille van syndicale redenen maar ook op politiek en maatschappelijk vlak. Zo stoot de verkoop van de krantenwinkels Press Shop en Relay aan Golden Palace op politiek protest in Vlaanderen. Later deze week moet duidelijk worden of Bpost kan doorgaan met de transactie.