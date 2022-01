Storm Corrie trekt over het land: bomen op auto’s en wegen, Scheldekaai overspoeld, hoge golven in Blankenberge

Storm Corrie brengt ons land in ‘code geel’. Het KMI waarschuwt daarbij voor felle rukwinden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet-dringende oproepen over het stormweer. De schade lijkt voorlopig beperkt.

De Antwerpse Scheldekaai staat door storm Corrie onder water. Auto’s die er -tegen het negatief advies in- geparkeerd stonden, staan daardoor ook in het water. Wandelen langs de Scheldekaai wordt nog steeds afgeraden.

Foto: GVA

Foto: GVA

Aan de kust waaide het ook stevig, met hoge golven als gevolg. Tijdens het stormtij, rond 13 uur, sloegen de golven tot hoog boven het staketsel. De burgemeester van Blankenberge, Björn Prasse (Open VLD) postte het volgende filmpje op Twitter.

Zeer hoogwater deze middag. Hopelijk niet te veel schade. #Stormtij #Blankenberge Pracht en kracht van de #natuur. 😍 Zou nergens anders kunnen wonen dan aan Zee! #mytownisbetterthanyours 💙 pic.twitter.com/4LMhpWbR7Q — Björn Prasse (@BjornPrasse) January 31, 2022

In het Waasland richtte Corrie de meeste schade aan. In Stekene en Haasdonk vielen bomen op de weg, geparkeerde wagens en de elektriciteitskabels. In Melsele waaide een dak van een woning.

Trein

Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorwegen, had opgeroepen om tuinspullen vast te maken. In 2020 waren 666 uren vertraging nog te wijten aan de gevolgen van stormweer. Ondanks de waarschuwing, ligt het treinverkeer toch stil op bepaalde plaatsen. Tussen Puurs en Boom bijvoorbeeld. ‘Het gaat om een gevolg van het stormweer en het springtij dat voor een hoge waterstand zorgt aan de Rupelbrug’, zegt Infrabel daarover. Ook aan de grens met Nederland in het Antwerpse Essen was het treinverkeer eerder op de dag even onderbroken, tussen Roosendaal en Essen. Daar was een stuk plastic in de bovenleiding gewaaid.

Elders in het verkeer is op de E314 richting Leuven een vrachtwagen omvergewaaid. Hij versperde een tijdlang het volledige wegdek en zorgde voor verkeershinder.

Nederland

Gelijkaardige taferelen speelden zich af bij onze noorderburen. In de stad Katwijk waaide een dak van een huis en in de Veiligheidsregio Haaglanden zijn op verschillende plaatsen bomen op auto’s gevallen. Voorlopig is er geen sprake van gewonden.

Stormschade in Nederland Foto: EPA-EFE

In Nederland bemoeilijkte het stormweer wel reddingswerken voor de kust van IJmuiden. Daar botsten twee schepen, een ervan maakt water. Alle 18 opvarenden zijn inmiddels van boord gehaald. Een van de schepen zou stuurloos zijn en in een windmolenpark drijven.

In de loop van de avond zullen de rukwinden verzwakken.