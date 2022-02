Durven we het einde van de corona-pandemie aankondigen?

Herinnert u zich 11 maart 2020 nog? Het was de dag dat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 officieel tot pandemie uitriep. ‘Een paar weekjes en we zijn er door’, dachten we toen nog. Dat hadden we goed mis. Maar het einde is in zicht.





Het einde van de pandemie: gelooft u het nog? En wat hebben we eraan dat dit geen pandemie meer is maar een endemie? Of maakt dat wel degelijk een verschil?

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Dries De Smet | Presentatie Marie Garré | Redactie Alexander Lippeveld en Fien Dillen | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.